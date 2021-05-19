Акции ВТБ на Мосбирже растут на 3,83%

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Стоимость акций ВТБ в ходе торгов на Московской бирже выросла на 3,83% и в моменте достигала 0,04742 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:40 мск.

К 10:57 мск котировки замедлили рост и торговались на уровне 0,04659 руб. за акцию (+2,01%).

Котировки растут на фоне продажи пакета акций ВТБ банком "Траст". По итогам сделки было продано 9,08% обыкновенных акций банка ВТБ по цене 4,27 коп. за акцию на общую сумму около 50 млрд рублей. Как сообщил журналистам соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ капитала" Борис Квасов, более половины совокупного спроса на акции банка пришлось на иностранных инвесторов, среди которых преобладали инвестиционные фонды из Великобритании.