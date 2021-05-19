Госдума ввела штрафы до 500 тыс. рублей за угрозы при взыскании долгов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, предусматривающий административные штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам, документ также позволит привлекать к ответственности сами кредитные организации.

По действующему законодательству при возврате просроченной задолженности не допускаются психологическое давление на должника, раскрытие его персональных данных. Принятый Госдумой закон предусматривает административные штрафы за противоправные действия по возврату денежных средств. Для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 200 тыс. рублей с возможной дисквалификацией на срок от шести месяцев до года, для юридических лиц - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Сейчас максимальная сумма взыскания для должностных лиц составляет 100 тыс. рублей, для юридических - 200 тыс.

Одновременно с этим на кредитные организации распространяется действие статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях об ответственности за нарушение требований законодательства по защите прав должников.

Сейчас законодательством установлены правовые основы деятельности и правила совершения действий по возврату просроченной задолженности. Так, не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени, связанные с оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника, запрещено раскрытие сведений о должнике, его долгах, публикация этих данных в интернете.