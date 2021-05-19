Госдума приняла закон, ограничивающий продажи финпродуктов неквалифицированным инвесторам

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который дает право ЦБ РФ ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, если по ним предоставляется неполная или недостоверная информация. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Предлагаемые законом изменения обусловлены тем, что значительная доля нарушений прав потребителей финансовых услуг со стороны финансовых организаций и их агентов происходит из-за отсутствия на законодательном уровне единообразных требований к их деятельности в части раскрытия ими всей исчерпывающей информации о финансовом договоре и связанных с ним рисках, о предоставлении такой информации потенциальному потребителю. Значительное количество споров между финансовыми организациями и потребителями финансовых услуг возникает в связи с отсутствием должного информирования потребителей об условиях приобретаемой ими финансовой услуги, говорится в пояснительной записке.

Закон предусматривает наделение Банка России правом ограничивать заключение сложных финансовых договоров с неквалифицированными инвесторами, если по ним предоставляется потребителю неполная или недостоверная информация или если принятие решения требует наличия определенного опыта работы на финансовом рынке и специальных знаний. Документ обязывает финансовые организации осуществлять обратный выкуп финансового инструмента и возмещать расходы, понесенные физическими лицами, если создается существенная угроза правам и законным интересам физлиц (ограничение может быть отменено по ходатайству финансовой организации при соблюдении определенных условий).

В случае, если неоднократное предоставление физлицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, неполной или недостоверной информации о договорах, сделках и возникающих при их исполнении рисках создает существенную угрозу их правам и законным интересам, Банк России вправе возложить на финансовую организацию обязанность по направлению этим физлицам безотзывной оферты о приобретении у них за свой счет всего переданного по договору или сделке, при заключении которых им предоставлялась неполная либо недостоверная информация, либо по уступке прав финансовой организации по таким договорам, либо о прекращении таких договоров и возврату сторонами всего полученного по ним.

Документ вводит требование к финансовой организации предоставлять физлицу, имеющему намерение заключить с ней договор, достоверную информацию об условиях и последствиях его заключения, а также о связанных с его заключением рисках. Это требование распространяется и на случаи осуществления деятельности с привлечением третьих лиц. Минимальные (стандартные) требования к объему и содержанию предоставляемой информации устанавливаются базовым стандартом защиты прав и законных интересов получателей соответствующих услуг. Эта информация должна предоставляться в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

Расширяются функции совета директоров ЦБ

В состав функций совета директоров Банка России вводится установление перечня цен, индексов и иных показателей, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, используются для расчета стоимости финансового инструмента и (или) доходности по нему, либо в целях допуска финансовых инструментов к публичному обращению, либо в иных целях, предусмотренных федеральными законами. Соответственно уточняются правила совершения отдельных операций с финансовыми инструментами. Уточняется перечень лиц, признаваемых инсайдерами.

Одновременно предусматривается наделение ЦБ полномочиями устанавливать требования к объему и содержанию информации, предоставляемой физическому лицу при заключении договора с ним. Также вводятся ограничения на исполнение брокером поручений неквалифицированного инвестора - физлица.

Закон также предусматривает перенос срока начала тестирования инвесторов на полгода - с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года. Документ четко прописывает, какие продукты будут доступны для неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке, с целью минимизации возможных рисков продажи сложных структурных продуктов, которые несут серьезный риск потери средств граждан.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.