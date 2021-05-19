Памфилова заявила об успешном завершении тестирования системы онлайн-голосования

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) прошло успешно и без сбоев. Об этом на заседании ЦИК в среду сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Тестовое голосование проходило на сайтах vybory.gov.ru и mos.ru с 08:00 мск 12 мая до 20:00 мск 14 мая. В нем приняли участие более 1,2 млн граждан из всех регионов России.

"Система отработала за это время свыше 5 млн транзакций. Это действительно по масштабу беспрецедентная тренировка была. После сборки ключей итоги голосования были подведены менее чем за пять минут", - сказала Памфилова. Она добавила, что все тестовые протоколы "без сбоев были переданы на программно-технический комплекс ДЭГ и ГАС "Выборы", а затем распределены по организующим выборы комиссиям".

"И федеральная, и московская платформы успешно прошли это испытание в целом. Сказать, что все было идеально, невозможно. Тогда не было бы смысла в этой тренировке, если бы мы сознательно не закладывали те параметры, которые помогли бы нам выявлять слабые места. Шероховатости были, но сейчас мы только прокладываем этот цифровой путь, который в ближайшее время станет, как мы надеемся, магистральным для организации ДЭГ на всей территории страны", - отметила глава ЦИК.

По ее словам, Центризбирком внимательно отслеживает замечания и предложения, которые направляют граждане, а также те, которые появляются в средствах массовой информации. "Результаты еще будут внимательно анализироваться", - подчеркнула Памфилова. Кроме того, она пригласила лидеров общественного мнения и представителей партий присоединиться к мониторингу системы ДЭГ.

Памфилова также напомнила, что сейчас на рассмотрении находятся заявления 10 субъектов на проведение ДЭГ на выборах в сентябре 2021 года. "Это Москва, Нижегородская, Курская, Ярославская области, где ДЭГ уже проводился в ходе предыдущих кампаний. Также подавали заявления Республика Северная Осетия, Воронежская, Вологодская, Мурманская, Рязанская области и город Севастополь. Мы будем осуществлять отбор 5-6 субъектов уже после тренировки, до начала избирательной кампании", - сказала глава ЦИК.

Об онлайн-голосовании

Прием заявлений от граждан на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования проходил с 21 апреля по 7 мая, всего подали заявки более 2,3 млн человек. Подать заявление на портале gosuslugi.ru мог любой гражданин РФ, имеющий подтвержденную учетную запись. Для жителей Москвы такая возможность была предусмотрена на портале mos.ru. В тестировании приняли участие жители всех регионов России. В ходе тестирования были полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.

Ранее Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. Столица может не подавать заявку в Центризбирком, поскольку в соответствии с законом может проводить эксперимент по использованию онлайн-голосования в этом году на своей платформе.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.