Новак заявил, что Россия наблюдает небольшой дефицит нефти на рынке

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россия считает ситуацию на рынке нефти сбалансированной из-за небольшого дефицита предложения. Об этом сказал журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах коллеги Ростехнадзора.

"То, что мы сейчас видим - стабильные цены, они на определенном уровне держатся, это означает, что на рынке сегодня есть баланс, связанный с небольшим превышением спроса над предложением", - отметил он.

По его словам, дефицит на рынке наблюдается в течение нескольких месяцев. "Я думаю, что конкретные цифры я вам сейчас не назову, нужно посмотреть отчет за май месяц, который будет рассматриваться на ближайшем JTC. Точно есть на рынке дефицит, за счет этого идет снижение накопленных остатков прошлогодних и выравнивание к среднему пятилетнему значению", - добавил вице-премьер.