Google представила крупнейшее обновление Android

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Google на конференции для разработчиков Google I/O анонсировала новую версию своей мобильной операционной системы (ОС) Android 12, говорится в официальном блоге компании. По заявлению Google, это самые масштабные изменения за всю историю Android.

В частности, был полностью переработан интерфейс, в результате чего Android стал "более выразительным, динамичным в использовании и более персонализированным, чем когда-либо", говорится в сообщении. Android-устройства станут работать еще быстрее, повысилась их энергоэффективность.

Новый дизайн получил название Material You. Оформление системы будет зависеть от действий пользователя: например, если на экране блокировки свернуть уведомления, то размер часов с отображением времени увеличится.

Компания также рассказала о новых опциях в вопросах приватности. Так, станет возможным видеть и контролировать приложения, которые имеют доступ к вашим данным: пользователь сможет регулировать, какой уровень доступа к информации предоставляется таким приложениям. Когда какое-либо приложение использует микрофон или камеру, то система уведомит пользователя об этом с помощью зеленого значка в верхней правой части экрана. Также теперь можно разрешать давать приложениям лишь примерное местоположение вместо точного.

Защита конфиденциальности встроена в саму ОС: например, обработка звука и текста происходит на устройстве, при этом она изолирована от сети, чтобы данные не уходили в "облако".

Первая бета-версия Android 12 уже доступна для смартфонов Google Pixel (начиная с модели Pixel 3 и новее), а также для некоторых моделей телефонов Asus, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Techno, TCL, Vivo, Xiaomi и ZTE. Полноценный выход новой ОС запланирован осенью 2021 года.

Также на конференции Google I/O компания объявила, что уже 3 млрд устройств работают на Android.

Новое понимание языка

Одним из анонсов также стало объявление о создании новой модели искусственного интеллекта, позволяющей понимать истинный смысл поискового запроса. Технология многозадачной унифицированной модели, или MUM, построена на архитектуре глубоких нейронных сетей Transformer, которые стали "огромным шагом вперед в понимании языка", утверждают в компании. Модель обучалась на 75 языках и множестве задач одновременно, она не только понимает язык, но и генерирует его. Кроме того, MUM мультимодальна, то есть она распознает информацию в виде текста и изображений, а в будущем сможет и видео с аудио.

Как рассказали в Google, в перспективе MUM сможет понять запросы, как, например: "У меня уже было восхождение на гору Адамс, следующей осенью я хочу подняться на гору Фудзи, что мне нужно изменить в подготовке?". Сейчас поисковые системы не способны справиться с таким вопросом, но в компании надеются, что в будущем модель сможет сгенерировать структурированный ответ даже на такие запросы. Сейчас MUM тестируется внутри компании.

Прочие анонсы

Google также обновила работу сервиса "Объектив", позволяющий искать информацию с помощью камеры, фотографий или строки поиска. Теперь переведенный текст легко копировать, слушать или искать через "Google Поиск". А новая функция в поисковом сервисе поможет лучше оценивать надежность источников: она будет предоставлять данные о сайте еще до того, как на него перейти, включая описание, дату первого индексирования и надежность соединения. Обновление будет доступно в этом месяце на английском языке, в будущем - и на других.

Изменения коснулись и Google-карт. "Обновления маршрутов разработаны на основании вашей истории передвижения и машинного обучения для того, чтобы снизить вероятность резких торможений, когда вы за рулем. Мы рассчитываем, что за год эти изменения позволят предотвратить более 100 млн резких торможений на маршрутах, проложенных в "Google Картах", - отмечается в блоге.