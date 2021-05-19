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Госдума вводит запрет агентских договоров УК с коллекторами на взимание долгов по ЖКХ

Законопроектом устанавливается требование, согласно которому в случае уступки прав требований профессиональному участнику рынка жильцы сохранят все права

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума в среду прияла в первом чтении законопроект, запрещающий управляющим компаниям заключать агентские договоры с коллекторскими организациями по долгам ЖКХ.

Авторами выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Документом предлагается запретить управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и жилищным кооперативам заключение с коллекторами договоров, направленных на возврат задолженности по коммунальным услугам или выдачу им доверенности.

Госдума уже ввела запрет на работу коллекторов с долгами граждан по ЖКХ. Однако, как отметила ранее Яровая, управляющие компании нашли новую форму обхода существующих требований закона - стали заключать агентские договоры, что позволяет привлечь к работе коллекторов.

Законопроектом также устанавливается требование, согласно которому в случае уступки прав требований профессиональному участнику рынка жильцы сохранят все права, новая управляющая компания будет обязана полностью выполнить обязательства, принятые на себя предыдущей. Вводится обязанность управляющей компании обеспечивать конфиденциальность и безопасность личных данных граждан, которые стали известны им с уступкой прав.

Теги
Россия
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