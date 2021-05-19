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Путин: Россия готова к сотрудничеству с КНР в разработке низкоуглеродных технологий

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россия готова продолжать сотрудничество с Китаем по сооружению атомных электростанций и разработке низкоуглеродных технологий. Об этом президент России Владимир Путин заявил в среду на церемонии начала строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции (АЭС) и третьего и четвертого блоков АЭС "Сюйдапу" в Китае.

"Уверен, что впереди у России и Китая будет еще много амбициозных и успешных двусторонних начинаний. Готовы и далее развивать опыт совместного сооружения атомных электростанций, инновационное партнерство в разработке и внедрении низкоуглеродных и других технологий", - сказал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи Цзиньпин
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