Дума приняла в I чтении законопроект об аукционах на земельные участки в электронной форме

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность проводить процедуру аукциона на право заключения договора купли продажи или аренды земельного участка в электронной форме. Документ инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

Законопроектом предлагается установить порядок проведения в электронной форме аукционов по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность или аренду, и особенности проведения электронных аукционов в дополнение к существующему порядку проведения аукционов по предоставлению земельных участков. В частности, подача заявок для участия в аукционе осуществляется в электронной форме, извещение о проведении аукциона, протоколы рассмотрения заявок, проведения аукциона и протокол о результатах аукциона подлежат обязательной публикации на электронной площадке. Аукцион проводится до момента, пока с начала аукциона или с момента подачи последнего предложения по цене предмета аукциона не пройдет 10 минут. При подаче нового предложения течение этого промежутка времени начинается заново.

Для обеспечения публичного доступа к проведению электронных аукционов предлагается проводить их на электронных площадках, перечень которых утвержден кабмином для осуществления государственных и муниципальных закупок. Договор по итогам электронного аукциона заключается в электронной форме на сайте электронной площадке путем подписания усиленной квалифицированной электронной подписью сторон проекта договора, прилагаемого к извещению о проведении электронного аукциона. Подача документов для госрегистрации перехода прав на земельный участок по такому договору обеспечивается уполномоченным органов в порядке, предусмотренном законом "О государственной регистрации недвижимости", которым, в частности, предусматривается возможность подачи документов в электронном виде.

Для исключения возможности сговора участников аукциона устанавливаются правила подачи ценовых предложений в процессе аукциона. Данная норма позволит исключить возможность повышения одним и тем же участником цены путем постоянного улучшения собственного предложения (торги с самим собой) с последующим отказом от заключения договора, что могло бы привести к отказу остальных участников аукциона от торгов и заключению договора с участником под вторым номером по предложенной им цене.

Электронных аукционов на участки под ИЖС не будет

Действующей редакцией Земельного кодекса установлено, что аукцион не проводится в электронной форме в случаях, если земельный участок предоставляется гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности либо предназначен для сельскохозяйственного производства. Законопроект предусматривает предоставление земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства, путем проведения электронного аукциона. При этом все иные случаи, в которых не допускается проведение аукциона в электронной форме, сохраняются.

Для обеспечения перехода к проведению аукционов в электронной форме устанавливается отложенная норма вступления принятого федерального закона в силу и порядок проведения аукционов, объявленных на момент вступления проекта федерального закона в силу. Для обеспечения перехода на торги в электронной форме предлагается установить право уполномоченного органа в течение года самостоятельно определять форму проведения торгов (аукцион либо электронный аукцион). По истечении этого периода все торги по предоставлению земельных участков будут проводиться в форме электронного аукциона за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом.

"Проведение электронных торгов в сфере земельных отношений позволит снизить материальные и временные издержки уполномоченных органов, а также сделать процедуру торгов более прозрачной и конкурентной", - говорится в пояснительной записке.