Кремль позитивно оценивает информацию о возможном снятии санкций с Nord Stream 2 AG

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Кремль позитивно оценивает факт появления информации о том, что США могут отказаться от введения санкций в отношении компании - оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG, но официальных подтверждений пока нет. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет пока об обезличенных публикациях, поэтому это вряд ли можно все-таки воспринимать как сигнал. Хотя сам факт появления именно таких публикация сам по себе достаточно позитивен, - сказал он. - Это говорит гораздо лучше, чем читать информацию о том, что грядут новые санкции".

"Пока рано говорить о каких-то официальных планах, пока, по крайней мере, мы не имеем никаких официальных подтверждений на этот счет", - указал он.

Ранее новостной портал Axios со ссылкой на два источника сообщил, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. В сообщении отмечается, что администрация президента США Джо Байдена, "не намерена портить отношения с Германией из-за газопровода". Но Госдепартамент выступит за рестрикции против нескольких российских судов, утверждает портал.