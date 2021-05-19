Медведев считает, что доверие к государственным криптовалютам будет выше, чем к частным

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что доверие к государственным криптовалютам будет неизмеримо выше, чем к частным. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом".

"На цифровой прозрачности строятся и новые институты в финансово-экономической сфере, в том числе частные криптовалюты. Пора осознать и их роль, но, наверное, не в меньшей степени и роль новых цифровых форм денег, которые выпускаются государством. Это, по сути, уже новая разновидность <...> денег, доверие к которым будет неизмеримо выше, чем доверие к криптовалютам", - сказал замглавы Совбеза.

Он напомнил, что недавно ЦБ опубликовал концепцию цифрового рубля, такими же разработками занимаются партнеры России из других стран. "При обсуждении этих вопросов важна обратная связь от участников финансового рынка и юристов, четкое понимание правовой природы новых цифровых прав. Это достаточно сложная задача, как я могу судить с точки зрения действующей правовой науки", - сказал Медведев. Он подчеркнул, что дискуссия должна быть открытой и честной, и все ее участники должны быть услышаны. "Нельзя допустить, чтобы глобальные стандарты поведения, направленные на достижение благих целей, использовались для нарушения прав человека, для подавления инициативы, политической дискриминации, [чтобы] превратились в инструмент международного экономического тоталитаризма. Нужно допустить всех субъектов, я имею в виду государственные и негосударственные, к выработке таких подходов", - сказал Медведев.

Замглавы Совбеза также отметил, что взаимоотношения между субъектами становятся все более прозрачными в силу делающих информацию легкодоступной технологий, таких как социальные сети и блокчейн. "В ближайшей перспективе недобросовестный экономический агент, который действует в обход принятых принципов может просто стать токсичным для всех своих партнеров. Для него повышается вообще риск навсегда выпасть из производственной цепочки, лишиться кредитов, но и, по сути, потерять наиболее ценных сотрудников. Это и есть стимул для законопослушного поведения без применения императивных норм со стороны государства", - добавил он.