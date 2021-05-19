Си Цзиньпин считает сотрудничество с Россией в атомной сфере приоритетным направлением

ПЕКИН, 19 мая. /ТАСС/. Китайские власти считают сотрудничество с Россией в атомной энергетике особым приоритетным направлением двустороннего всеобъемлющего стратегического взаимодействия. Об этом заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин.

"На фоне пандемии и невиданных за последнее столетие перемен наши страны оказывают друг другу твердую взаимную поддержку, <...> что наглядно демонстрирует глубокий смысл китайско-российского всеобъемлющего сотрудничества, - подчеркнул он, выступая на церемонии начала строительства энергоблоков на двух российско-китайских АЭС. - Энергетика всегда является самой весомой, самой успешной и самой масштабной отраслью в нашей практической кооперации. А сотрудничество в атомной сфере - ее приоритетным направлением".

Си Цзиньпин напомнил, что 2021 год проходит под знаком 20-летней годовщины подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. "Мы с президентом [РФ Владимиром] Путиным договорились, что обе стороны будут стремиться к тому, чтобы еще выше, шире и глубже продвигать двусторонние отношения", - добавил китайский лидер.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду по видео-конференц-связи приняли участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна на двух АЭС в Китае.

Тяньваньская электростанция (провинция Цзянсу, Восточный Китай) - самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества: пуск первого и второго энергоблоков состоялся в 2007 году, третий и четвертый введены в коммерческую эксплуатацию в 2018 году. Три года назад Росатом также подписал с партнерами КНР рамочный контракт о серийном сооружении блоков АЭС "Сюйдапу" (северо-восточная провинция Ляонин).