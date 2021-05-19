Медведев: система электронного апостиля заработает в России в течение ближайшего года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Система электронного апостиля должна заработать в России в перспективе ближайшего года, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом".

"Перспективным направлением является создание системы электронного апостиля с использованием QR-кодов и доступной системой верификации документа из любой точки мира. Мы уже к этой работе приступили", - сказал он. "В течение ближайшего года на национальном уровне система электронного апостиля должна заработать", - подчеркнул Медведев.

По его словам, на следующем этапе на площадке Гаагской конференции по международному частному праву она должна быть сопряжена с аналогичными зарубежными системами, то есть стать частью глобальной цифровой повестки. "Аккумулирование информации в таких удобных и защищенных базах данных позволит продвинуться и в решении нашей стратегической задачи внедрения цифровой платформы и технологий искусственного интеллекта в правовую сферу", - заключил зампред Совбеза России.