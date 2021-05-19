Титов в ежегодном докладе Путину предложит изменения по уголовному преследованию бизнеса

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в ежегодном докладе главе государства Владимиру Путину представит предложения по изменению законодательства в части уголовного преследования бизнеса. Об этом он сообщил в среду на всероссийской конференции для предпринимателей "Забизнес: рейтинг регионов. Московская область".

"Мы формируем сейчас доклад президенту, находимся на завершающей стадии. И мы там формируем часть, которая связана с уголовным преследованием", - сказал он, уточнив, что в ней представит "предложения об изменении законодательства". "Проблемы, которые мы видим по каждым отдельным обращениям, они у нас систематизируются, и мы делаем общие выводы и предложения, которые формируем в нашем докладе президенту", - уточнил бизнес-омбудсмен.

Титов пояснил, что предложения касаются, в частности, порядка возбуждения уголовных дел, определения ущерба, а также затрагивают некоторые последние изменения, которые "были не в пользу бизнеса". Дата представления доклада пока не называется.

Как сообщил на конференции Титов, с 2012 года институт уполномоченных по защите прав предпринимателей по всей стране принял свыше 100 тыс. обращений, более 10% из них связаны с жалобами на необоснованное уголовное преследование. Среди обращений лично к федеральному уполномоченному доля таких жалоб втрое выше - более 30%, указал он.

Чаще всего, по его словам, предпринимателям вменяют статью 159 УК РФ (мошенничество) - 61% обращений на уголовную тематику в 2020 году был связан именно с ней. По-прежнему актуальны проблемы криминализации гражданско-правовых отношений, необоснованного избрания мер пресечения и иных мер процессуального принуждения, добавил он.

"Очень важно, что у нас работает профессиональная экспертиза в лице центра общественных процедур "Бизнес против коррупции". В результате в правоохранительные органы мы выходим с обращениями только от тех предпринимателей, в правоте которых уверены. Их не более 20% от общего числа", - отметил Титов.

О конференции

Конференция для предпринимателей "Забизнес: рейтинг регионов. Московская область" проходит в Красногорске. Она посвящена в том числе работе электронного ресурса "Забизнес.рф", который запущен в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря ему предприниматели могут обратиться в МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет, а в случае несогласия с ответом жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса призвал президент Владимир Путин.