"Газпром нефть" разработала штамм бактерий, необходимый для бурения скважин

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Научно-технический центр "Газпром нефти" разработал новый штамм бактерий, который способен производить ксантановую камедь - компонент для буровых растворов, сообщает "Газпром нефть".

"Микроорганизм способен вырабатывать от двух до четырех раз больше ксантана, чем известные ранее бактерии, что открывает перспективы создания первого в России промышленного производства ксантановой камеди. По оценкам специалистов компании, продукт, полученный от нового штамма, будет на 10% дешевле импортных аналогов", - добавили в компании.

Ксантановая камедь также используется в косметических и лекарственных средствах и в продуктах питания. В России ксантан для промышленности пока не производится, его применение полностью зависит от поставок из-за рубежа.

Штамм уже включен во Всероссийскую коллекцию промышленных микроорганизмов (ВКПМ), а Научно-технический центр "Газпром нефти" получил патенты на изобретение.

Следующий этап проекта - опытное производство отечественной ксантановой камеди. Ожидается, что первые буровые растворы на ее основе будут испытаны в "Газпром нефти" осенью 2021 года.

"Лабораторные испытания показали, что на основе полученного с помощью нового штамма ксантана можно изготовить качественный, соответствующий стандартам нефтяной промышленности буровой раствор. Это первый разработанный в России штамм, который отвечает всем требованиям получения ксантана для задач нефтедобычи. По своим свойствам произведенный ксантан универсален, он может использоваться также в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности", - отметил директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.