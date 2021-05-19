В Воронежской области из-за гибели посевов пересеяно 30% озимых

ВОРОНЕЖ, 19 мая. /ТАСС/. Аграрии в Воронежской области пересеяли 256 тыс. га или 30% озимых зерновых культур, которые погибли из-за засушливых осени и весны, сообщил на пресс-конференции зампредседателя правительства региона Виктор Логвинов.

"Пересеяно 256 тыс. гектаров озимых, это 30% <...> Сроки сева были сдвинуты, влаги не было, все ожидали, как озимые выйдут после зимы. Дожди оказали благоприятное воздействие, но после них снова наступила жара, даже те поля, где озимые пошли в рост, они [погибли] и были пересеяны. Если получим среднеобластные показатели за последние пять лет, считаю, что для нас это будет хорошо", - сказал Логинов.

Он добавил, что осенью было засеяно более 842 га озимыми, из них в настоящее время 4,5% находятся в хорошем состоянии, а 41% в удовлетворительном. "Вчера проехал четыре района, был в Мамоне, Калаче, Воробьевке, Бутурлиновке (все села - юго-восточнее Воронежа 130-185 км - прим. ТАСС), конечно, не радует состояние озимых. Где они были посеяны по парам ("Пар" в земледелии - вспаханное поле, незасеваемое на лето - прим. ТАСС), там наиболее хорошее состояние, но таких всего 4,5%", - отметил Логвинов.

По его словам, аграриям сейчас нужны дожди, почве не хватает влаги. Для получения хотя бы среднего по области за последние пять лет урожая, аграрии на 650 тыс. га провели подкормку озимых. "Говорить об ожидаемом урожае сегодня еще рано, будем надеяться, что прошедшие и ожидаемые дожди положительно повлияют как на озимые, так и на яровые культуры", - сказал Логвинов.

Он добавил, что весной 2021 года аграрии должны всего засеять 1,75 млн га яровых культур, из них выполнены работы на площади 1,5 млн га, в том числе по кукурузе на силос.