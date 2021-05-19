Путин указал на наличие проблем по реализации программы детского туристического кешбэка

НОВО-ОГАРЕВО, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что видит проблемы в том, как исполняется поставленная им задача по детскому туристическому кешбэку.

"В послании была поставлена задача продлить до конца года программу возврата части расходов граждан на туристические поездки, в том числе она должна действовать в летние каникулы для молодых людей - финалистов и победителей олимпиад, волонтерских и творческих конкурсов. А для ребят, которые направляются на отдых в лагерь, будет возвращена половина стоимости путевки", - напомнил Путин, открывая в среду совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

"Хотел бы здесь поподробнее с вами поговорить, потому что вижу уже здесь проблемы", - заметил он.

Глава государства отметил, что в настоящий момент уже начинается сезон летних отпусков. "Многие семьи выбирают или уже определились, куда поедут отдыхать, в какой летний лагерь отправят своих детей, и, конечно, один из ключевых вопросов здесь - это стоимость отдыха", - подчеркнул глава государства, отметив, что людям важно понимать, какую поддержку им окажет государство.

Путин подчеркнул, что все решения относительно туристического кешбэка уже должны быть приняты. "Прошу сегодня доложить, как реализовано это поручение, а также рассказать о том, как продвигается новый национальный проект развития туризма, как выстраивается взаимодействие бизнеса по укреплению отечественной туриндустрии", - заключил он.