Чернышенко: на господдержку в рамках нацпроекта по туризму смогут претендовать все регионы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Господдержка в рамках нацпроекта по туризму будет оказываться на конкурсной основе, претендовать на нее смогут все регионы РФ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента России Владимира Путина по реализации положений послания парламенту.

"Поддержка будет оказываться на основе конкурсного отбора, там есть понятные и прозрачные критерии с максимально прозрачным механизмом", - сказал он.

Чернышенко добавил, что инструментами поддержки смогут воспользоваться все субъекты России.

Детский кешбэк

Программа компенсации 50% стоимости путевок в российские детские лагеря будет запущена 25 мая, сообщил Чернышенко.

"Мера предусматривает примерно [для] 357 тыс. детей компенсацию половины [стоимости] путевок <…> Мы готовы запустить эту меру уже 25 мая", - сказал Чернышенко.

Частные инвестиции

Национальный проект по туризму предполагает привлечение около 2 трлн рублей частных инвестиций в российский туризм до 2030 года, сообщил Чернышенко.

"До 2030 года планируется, что корпорация "Туризм.рф" привлечет около 2 трлн [рублей] частных инвестиций. Будет построено около 600 объектов по всей стране", - сказал он.

Туристическая привлекательность городов

Более 12 млрд рублей в рамках нацпроекта по туризму предусмотрено на создание привлекательных для туристов центров городов, сообщил Чернышенко.

"В рамках нацпроектов предусмотрены субсидии субъектам России для того, чтобы спроектировать туристический код центра города. То есть они пойдут на систему навигации, на удобную инфраструктуру для маломобильных групп населения, оборудование туристических информационных центров, организацию смотровых и панорамных площадок, то есть все то, что поможет существующей инфраструктуре принять большее количество туристов, так чтобы она заиграла по-новому. В нацпроекте на это заложено более 12 млрд рублей", - сказал он.

Кабмин рассмотрит вопрос о выделении 1 млрд руб. на туристическое мастер-планирование в Крыму, на Дальнем Востоке и по Золотому кольцу.