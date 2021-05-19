Требование возврата выручки для экспортеров несырьевых товаров отменят с 1 июля

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об отмене с 1 июля требования о возврате выручки при заключении контракта для несырьевых неэнергических экспортеров.

"С 1 июля для экспортеров несырьевых неэнергетических товаров будет отменено требование о возврате выручки, которую бизнес получил при заключении контракта, этот законопроект правительство рассмотрит на заседании завтра", - сказал председатель правительства в среду на совещании у президента РФ Владимира Путина по реализации отдельных положений послания парламенту.