"Русал" сменит название на Al+

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире производителей алюминия - "Русал" - выделит высокоуглеродный бизнес в отдельную структуру, а сама компания сменит название на Al+, говорится в сообщении компании.

Решение уже одобрено советом директоров "Русала". Вопрос о смене названия еще будет обсуждаться на собрании акционеров 24 июня. Компания сохранит большую часть производственных активов и "сконцентрирует свою деятельность на развитии бизнеса, основанного на принципах устойчивого развития, фокусируясь на внедрении инертного анода с целью достижения нулевого баланса выбросов парниковых газов при производстве алюминия".

При этом новая компания, название которой утвердят позже, будет включать в себя активы "Русала" с более высоким углеродным следом, включая российские глиноземные активы (Ачинский и Пикалевский глиноземные заводы, Богословский и Уральский алюминиевые заводы), а также алюминиевые заводы в Братске, Иркутске, Новокузнецке, Волгограде и Кандалакше, и проведет масштабную модернизацию своих активов. При этом в En+ (материнская компания "Русала") предположили, что новая компания будет публичной, иметь листинг на Московской бирже, а ее акции будут распределены между акционерами "Русала" пропорционально.