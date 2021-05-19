Экспорт подмосковного мороженого с начала года вырос более чем на 40%

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Экспорт мороженого из Московской области увеличился с начала года более чем на 40%. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Московская область активно продолжает наращивать объемы экспорта молочной продукции, в частности, мороженого. С начала текущего года мороженого из Московской области было экспортировано на сумму $958,4 тыс. Это на 43,4% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано на $668,43 тыс.", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского.

Поясняется, что данные приведены за пять месяцев 2021 года.

В министерстве отметили, что основными импортерами мороженого, произведенного в регионе, стали США, Азербайджан, Армения, Германия, Грузия, Украина, Абхазия, Казахстан, Беларусь, Китай и Южная Осетия.