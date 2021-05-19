В России осенью откроется первый магазин Arket

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Принадлежащий одному из крупнейших международных ретейлеров одежды H&M Group скандинавский бренд Arket открывает первый магазин в России. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Уточняется, что новый флагманский магазин откроется в Москве осенью 2021 года.

"Мы очень рады сообщить, что расширяем наше физическое присутствие с открытием первого магазина Arket в России. Это фантастическая возможность познакомиться с нашими российскими клиентами в реальной жизни и поприветствовать новых клиентов", - приводятся в пресс-релизе слова управляющего директора Arket Перниллы Вольфарт.

Arket - это скандинавский бренд и магазин, предлагающий повседневную одежду, товары для дома и кулинарию.