Около 65 тыс. рабочих мест планируется создать в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в этом году создать порядка 65 тыс. рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Каждый год в среднем у нас создается 50-55 тыс. новых рабочих мест. В прошлом году этот объем мы удержали - такое же количество рабочих мест было создано. Планка этого года - 65 тыс. новых рабочих мест мы планируем создать вместе с нашими инвесторами в городах Московской области", - сказала Зиновьева.

Она отметила, что в регионе создаются максимальные условия, чтобы жители Московской области могли работать рядом с домом. Для этого власти предоставляют инвесторам различные меры поддержки.