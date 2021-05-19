НОВО-ОГАРЕВО, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал как можно быстрее обеспечить газификацию домовладений, обратив внимание на все возникающие при этом детали.

"По поводу подводки газа к домовладениям - здесь очень много мелких деталей. Я прошу и правительство, и "Газпром", и регионы самым внимательным образом к этому отнестись", - сказал глава государства в среду на совещании по реализации отдельных положений послания парламенту. "Там и круг людей, которые имеют право на эту услугу, и много технических вопросов", - привел примеры Путин. Он отметил, что "надо все продумать и сделать как можно быстрее".

"Иначе у нас будет так, как бывает иногда, как в народе говорят, "гладко было на бумаге, да забыли про овраги", чтобы такого не было", - предупредил президент.