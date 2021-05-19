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Проект по добыче газа из метановых гейзеров на шельфе Черного моря запустят в 2024 году

По словам советника главы Республики Крым Владимира Григулецкого, потенциал этих источников топлива может составить более 2 трлн куб. м газа

ЯЛТА /Республика Крым/, 19 мая. /ТАСС/. Госпредприятие "Черноморнефтегаз", ведущая добычу углеводородов на шельфе возле Крымского полуострова, планирует в 2024 году реализовать пилотный проект по добыче газа из метановых гейзеров, бьющих со дна Черного моря, - потенциал таких источников может превышать 2 трлн куб. м газа, сообщил советник главы Республики Крым и советник гендиректора "Черноморнефтегаза" Владимир Григулецкий.

"Крым - уникальное место в отношении углеводородов. Черное море представляет собой крупнейший метановый водоем в мире, даже Мексиканский залив уступает. Мы планируем на 2024 год запустить пилотный проект [и опробовать новый для региона способ добычи газа]", - сказал Григулецкий в среду на площадке Ялтинской энергетической конференции "Российский ТЭК в зеленой повестке современности".

Он пояснил, что со дна Черного моря бьют подводные гейзеры с высоким содержанием природного газа, их высота может составлять сотни метров. Потенциал добычи газа из таких источников оценивается в объеме более 2 трлн куб. м. Всего в территориальных водах России, по его данным, известно около 140 таких источников, некоторые из них очень крупные. Например, напротив Севастополя бьет газовый "фонтан" на 850 м, глубина моря в этом районе около 2 тыс. м, в основании диаметр гейзера составляет сотни метров.

"Мы предложили взять метановую струю неглубокую, примерно 70-50 м, чтобы реализовать пилотный проект. Освоить его, посмотреть. Как ни крути, [экспериментальная площадка позволит получить] 100 млрд куб. м в год", - отметил советник главы республики.

Он отметил, что при этом имеется ряд сложностей, например, работу затрудняют особенности геологического строения. Схемы добычи газа из таких источников и оборудование разрабатывают в различных странах, однако импортировать их в Крым не получится из-за санкций.

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