Эксперты: количество мощных DDoS-атак на игровые сайты в апреле увеличилось в 30 раз

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Число мощных DDoS-атак на игровые сайты в апреле 2021 года увеличилось в 30 раз. Об этом говорится в сообщении компании StormWall, занимающейся кибербезопасностью.

"Эксперты StormWall выявили, что в апреле 2021 года количество мощных DDoS-атак на игровые сайты увеличилось в 30 раз. Максимальная мощность атак в моменте достигает 1 Тбит/с. По данным специалистов StormWall DDoS-атаки были осуществлены с помощью нового воплощения известного ботнета Layer7, состоящего из 25 000 зараженных устройств с IoT (интернет-вещей)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной целью злоумышленников стали игровые серверы, поскольку они обладают максимальной ликвидностью по монетизации DDoS-атаки, хакеры имеют возможность быстро причинить большие убытки и быстро получить деньги путем шантажа.

Согласно данным ситуационного центра StormWall, ботнет Layer7 позволяет запускать мощные, но вместе с тем достаточно примитивные атаки.