Власти Подмосковья рассчитывают до конца года запустить около 580 крупных инвестпроектов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают, что в 2021 году в регионе будут запущены порядка 580 крупных инвестиционных проектов, объем инвестиций которых превышает 1 млрд рублей. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на пресс-конференции в ТАСС в среду.

"За прошлый год мы ввели в производство 416 новых крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций от 1 млрд рублей. Сейчас у нас на территории Подмосковья 1 050 инвестиционных проектов находятся в разной стадии реализации. Мы рассчитываем, что в этом году 580 крупных инвестиционных проектов - выше 1 млрд рублей - будут введены у нас на территории", - сказала Зиновьева.

Она отметила, что в прошлом году Подмосковью удалось привлечь порядка 1 трлн рублей инвестиций. Также около 1 трлн рублей инвестиций в регион поступило в 2019 году.

"В первый пандемийный год внимательно следили, смотрели, помогали бизнесу, чтобы многие инвестиционные проекты, у которых был риск, что они немножко притормозят, чтобы они все-таки в планомерном режиме двигались быстрее. Задача теперь в этом году - выйти на темпы роста", - добавила Зиновьева.