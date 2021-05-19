Турчак заявил, что все регионы должны участвовать в программе инфраструктурных проектов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" выступает за то, чтобы все субъекты РФ могли участвовать в программе развития региональной инфраструктуры. Об этом заявил в среду секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак на совещании у президента РФ Владимира Путина по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

Турчак отметил, что партия активно работает с губернаторским корпусом, многие губернаторы являются единороссами, и их общей просьбой является "запуск масштабной программы развития региональной инфраструктуры". "Для регионов это уникальная возможность по-новому подойти к вопросам развития своих территорий, подобрать ключевые точки роста, ключевые проекты и поддержать их ресурсами", - заявил он, пояснив, что среди таких проектов могут быть "и крупные дорожные развязки, модернизация метро, общественного транспорта, развитие агломераций". "В каждом регионе это разные проекты, но цель их одна - повысить качество жизни граждан", - подчеркнул секретарь генсовета "Единой России".

"Сейчас обсуждаются разные подходы к этой программе. Мы предлагаем сформировать такие условия, чтобы в этой программе могли участвовать все субъекты РФ", - сказал Турчак, попросив главу государства поддержать это предложение.

Ранее "Единая Россия" обратилась к президенту с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, в том числе льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок. Путин поддержал инициативу партии, отметив в послании Федеральному собранию необходимость выделения инфраструктурных бюджетных кредитов регионам на строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты.