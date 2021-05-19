Доходы главы Калужской области в 2020 году выросли на 3,27 млн рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Доходы губернатора Калужской области Владислава Шапши в 2020 году увеличились на 3,27 млн рублей по сравнению с 2019 годом и составили почти 8,3 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные о доходах и имуществе, опубликованные в среду на сайте правительства региона.

В 2019 году Шапша заработал 5 млн рублей.

"Декларированный годовой доход за 2020 год - 8 274 866,54 рублей", - говорится в сообщении.

Губернатор по-прежнему является собственником жилого дома площадью 204,7 кв. м, владеет квартирой площадью в 56,3 кв. м., 1/3 квартиры площадью 46,5 кв. м, гаражом, двумя земельными участками на 527 и 1288 кв. м, а также автомобилем Мazda СХ-5.

Супруга губернатора Калужской области, как и в прошлом году, задекларировала 1,15 рубля дохода. В пользовании у нее две квартиры - на 46,5 и 56,3 кв. м. В пользовании несовершеннолетнего ребенка четы, согласно документу, квартира площадью 56,3 кв. м.