В России может появиться единая шкала кредитного рейтинга граждан

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Единая шкала кредитного рейтинга граждан может появиться в РФ, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

"Все бюро кредитных историй (БКИ) должны будут использовать единообразные подходы к расчету индивидуальных кредитных рейтингов граждан. В частности, будет принята единая шкала таких рейтингов в диапазоне от 1 до 999: чем выше рейтинг, тем ниже оценивается кредитный риск заемщика. Такой проект указания разработал Банк России", - говорится в пресс-релизе.

В ЦБ рассчитывают, что единообразный подход к расчету кредитных рейтингов заемщиков повысит их заинтересованность в получении информации о своей кредитной истории и, как следствие, повысит их финансовую грамотность.

Индивидуальный рейтинг будет доступен гражданину вместе с кредитным отчетом два раза в год бесплатно и неограниченное количество раз за плату, но он может предоставляться и отдельно. Планируется, что информация о кредитном рейтинге будет отображаться в графическом виде.

В соответствии с проектом указания Банка России такие требования для квалифицированных БКИ вступят в силу с 1 января 2022 года, а для остальных БКИ - с 1 января 2024 года. Изменения в закон о кредитных историях, которые дают возможность Банку России устанавливать требования к методике вычисления и составу информации от БКИ, вступают в силу 1 января 2022 года.

Также с 1 января 2021 года в РФ вступил в силу закон, согласно которому в стране появляется институт квалифицированных бюро кредитных историй (КБКИ). На данный момент в России такой статус получило одно бюро - Национальное бюро кредитных историй.