Не менее 5 млрд единиц мороженого с маркировкой поставят в магазины к 1 июня

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Производители мороженного к 1 июня поставят в магазины 5 млрд единиц промаркированной продукции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором маркировки.

19 мая газета "Коммерсантъ" написала о том, что почти 40% российских производителей мороженого могут к 1 июня не успеть организовать маркировку своей продукции из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования. При этом Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита мороженого после вступления в силу требований по обязательной маркировке 1 июня 2021 года.

"Дефицит мороженного с внедрением обязательной маркировки с 1 июня не ожидается. 5 млрд единиц мороженого, которое уже промаркировано, появится на полках магазинов", - сообщил официальный представитель ЦРПТ.

По его словам, сейчас в системе маркировки зарегистрировано 84% производителей мороженого и почти все производители сыра. Количество типографий, которые уже готовы поставлять производителям упаковку с напечатанными кодами маркировки, полностью перекрывают по объему мощности по производству мороженого и сыра в стране, отметил он.

В ЦРПТ также напомнили, что мороженое является продукцией длительного срока хранения и производители ежегодно накапливают запасы своей продукции перед высоким спросом в летний сезон.

"Так и в этом году компании, которые поздно начали готовиться к маркировке и теперь на несколько недель не успевают к 1 июня, до своей полной готовности будут продавать немаркированное мороженое, произведенное до 1 июня. Таким образом, будет происходить постепенное замещение немаркированной продукции - маркированной", - отметил представитель ЦРПТ. Он подчеркнул, что со стороны Минпромторга, Минсельхоза и ЦРПТ оказывается поддержка производителям, практически все технические вопросы урегулированы. С компаниями, которые поздно начали включаться в проект маркировки, ведется индивидуальная работа.

О маркировке

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Коды маркировки можно обнаружить и на части молочной продукции - в этой отрасли с 20 января 2021 года маркировка действует на добровольной основе.

В течение 2021 года будет поэтапно вводиться обязательная маркировка молочной продукции: с 1 июня - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря - для продукции с меньшим сроком годности. Фермерам, самостоятельно продающим продукцию, дана отсрочка до 1 декабря 2022 года, рассматривается предложение распространить отсрочку на все крестьянско-фермерские хозяйства.

Маркировка не будет вводиться для молочной продукции массой менее 30 граммов, а также для детского и специального питания.