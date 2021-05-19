В РЖД заявили о готовности привлекать работников из Узбекистана для железнодорожных строек

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. РЖД готовы привлекать граждан Узбекистана для работы на железнодорожных стройках, говорится в пресс-релизе холдинга.

Соответствующий меморандум подписали глава РЖД Олег Белозеров и министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов.

Документ фиксирует взаимную заинтересованность сторон в сотрудничестве по привлечению граждан Узбекистана на временную работу на территории России. Речь идет о взаимодействии по эффективному подбору кандидатов, управлению процессом организованного набора, профессиональной подготовке, а также мониторинге трудоустройства привлеченных граждан.

Документ носит рамочный характер, реализация его положений будет осуществляться посредством заключения между сторонами отдельных договоров, отметили в РЖД.