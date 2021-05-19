Правительство Украины увеличило финансирование проекта "Стена" на границе с Россией

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Правительство Украины внесло изменения в план мер по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, получивший название "Стена", увеличив финансирование соответствующих работ. Это решение поддержали в среду члены кабинета министров на заседании, трансляция которого велась на канале правительства в YouTube.

"Проектом акта предлагается внести изменения в план мер, а именно увеличить финансирование мер по инженерно-техническому оборудованию украинско-российской государственной границы за счет уменьшения финансирования мер по инженерно-техническому оборудованию на украинско-молдавской государственной границе", - говорится в пояснительной записке к документу.

При этом в документе не названа сумма, на которую планируется увеличить финансирование работ по обустройству границы, однако сообщается, что всего в 2021 году на эти цели будет выделено около $12,3 млн.

Проект "Стена" бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк представил в 2014 году как линию фортификационных сооружений на границе с Россией протяженностью 2 тыс. км. Планировалось, что работы будут завершены за шесть месяцев, однако сроки продлили сначала до 2018 года, затем - до 2021-го, а в последующем - и до 2025 года.

В начале мая глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщал о том, что украинская сторона в рамках проекта "Стена" обустроила около 400 км противотанковых рвов на границе с Россией, а также 330 км рокадной дороги, установила 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора. По его словам, изначально стоимость проекта составляла около $143 млн, затем она была уменьшена до $90 млн. Как сказал Дейнеко, работы по обустройству завершаются в Харьковской области, продолжаются в Черниговской области. Проводятся проектно-изыскательные работы по Сумской области, инженерные работы там еще не начинались.

В марте 2016 года следователи Национального антикоррупционного бюро Украины возбудили уголовное дело по факту хищения 16,7 млн гривен (около $623 тыс.) при реализации проекта "Стена". В 2017 году были задержаны восемь человек, подозреваемых в причастности к коррупционной схеме. Согласно версии следствия, ряд чиновников Госпогранслужбы Украины и представителей бизнеса завышали объем фактически выполненных работ по сравнению с указанным в документах, а также привлекали фиктивные компании для вывода средств, выделенных на строительство. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.