Программу детского туристического кешбэка запустят 25 мая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Программа компенсации 50% стоимости путевок в российские детские лагеря будет запущена 25 мая. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина по итогам реализации послания Федеральному собранию.

"Мера предусматривает примерно [для] 357 тыс. детей компенсацию половины [стоимости] путевок <…> Мы готовы запустить эту меру уже 25 мая, то есть мы успеваем до каникул. Те, кто уже приобрел путевку, могут воспользоваться программой и купить путевку на другую смену, здесь ограничений нет", - сказал Чернышенко.

На эти цели правительство РФ выделило 5 млрд рублей, напомнил вице-премьер. Согласно условиям акции, родителям возвращается 50% стоимости путевки в лагерь, участвующий в акции, но не более 20 тыс. руб.

Кроме того, президентом было поручено правительству проработать вопрос возмещения части стоимости туристических поездок для победителей различных студенческих конкурсов, организованных АНО "Россия страна возможностей", отметил Чернышенко. "Вот в рамках этого конкурса создается платформа, где как раз предусмотрены средства на компенсацию стоимости путевки для участников конкурса в размере 2 млрд рублей, что позволит, по нашим расчетам, поощрить примерно 200 тыс. активных талантливых ребят. Сейчас эта мера прорабатывается. У нас все документы для этого подготовлены", - сказал вице-премьер.

Что касается в целом программы туристического кешбэка за отдых в России, то она была продлена до конца года, напомнил Чернышенко. На сегодняшний день ею воспользовались более 1 млн человек, выплачено кешбэка на общую сумму более 4 млрд рублей.