В ЦБ сообщили, что чистый отток капитала из России в январе - апреле снизился на 33,2%

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь - апрель 2021 года, по предварительной оценке ЦБ, снизился на 33,21% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $18,7 млрд. Об этом говорится в сообщении Банка России.

По итогам четырех месяцев 2020 года показатель находился на уровне $28 млрд.

Регулятор пояснил, что "в отличие от ситуации годом ранее значительно сократилось чистое кредитование остального мира банками, [из-за чего] показатель был сформирован преимущественно операциями прочих секторов по приобретению иностранных активов".

В 2020 году чистый вывоз капитала из России частным сектором возрос в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом и составил $47,8 млрд.

Профицит внешней торговли

Профицит внешней торговли РФ по итогам января - апреля 2021 года уменьшился на 11,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $35,8 млрд, говорится в материалах Банка России.

По итогам отчетного периода 2020 года профицит внешней торговли РФ составлял $40,5 млрд.

Положительное сальдо торгового баланса РФ за 2020 год равнялось $89,4 млрд, что на 45,9% меньше, чем годом ранее.