МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Число проверок бизнеса Роспотребнадзором в 2020 году выросло в 3,5 раза по сравнению с показателем за 2019 год, число внеплановых проверок также увеличилось в 3,4 раза. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Общее количество проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, проведенных в 2020 году, по сравнению с 2019 годом сократилось в 3,5 раза и составило 76 тыс. 588. Количество внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведенных в 2020 году по сравнению с прошлым годом сократилось в 3,4 раза и составило 56 тыс. 825 проверок", - отмечается в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 в 2020 году, снижение бремени госконтроля было заявлено в качестве одной из мер поддержки бизнеса со стороны государства. В связи с этим правительством Российской Федерации были установлены особенности осуществления в 2020 году государственного контроля и внесены изменения в правила подготовки органами государственного контроля (надзора) ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили в ведомстве, из ежегодного плана Роспотребнадзора проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, содержащего сведения о проведении 85 тыс. 560 плановых проверок, исключено 62 тыс. 86 (72,6%). Выездные внеплановые проверки осуществлялись исключительно по фактам причинения вреда или угрозы причинения вреда по согласованию с органами прокуратуры, а также если возможность выезда предусмотрена поручением президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, требованием органов прокуратуры.