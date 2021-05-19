Продажи племенного скота в Кировской области увеличились на 30% в 2020 году

КИРОВ, 19 мая. /ТАСС/. Племенные хозяйства Кировской области увеличили в 2020 году продажи крупного рогатого скота на 30% - до 5 200 голов, более половины реализованы за пределы региона, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Алексей Котлячков.

"В регионе накоплен богатый опыт ведения племенного животноводства в области крупного рогатого скота. В прошлом году племхозяйства региона продали 5 200 голов, более половины - за пределы региона. Ранее объем продаж не превышал 4 тыс. голов", - сказал Котлячков.

По его словам, поголовье племенных коров молочного направления в области составило в прошлом году 67% от общего поголовья в сельхозорганизациях области, в то время как по стране этот показатель в два раза ниже - 34%.

Также, по его словам, в регионе развивается козоводство. Так, в Свечинском районе, где ООО "Октябрьское" строит крупнейший в регионе козоводческий комплекc, планирует разводить коз зааненской и альпийской пород. "В России сегодня нет серьезного племенного центра по козоводству. ООО "Октябрьское" пока завозят из Австрии козочек и козликов зааненской и альпийской пород, эти породы и будут разводить, после запуска козоводческого комплекса предстоит наладить всю работу по воспроизводству стада", - сказал Котлячков.

Агропромышленный комплекс Кировской области занимает 7% в валовом региональном продукте области. Производственную деятельность в регионе ведут около 260 сельскохозяйственных предприятий, действует около 340 крестьянских (фермерских) хозяйств, около 150 тысяч личных подсобных хозяйств, около 400 организаций пищевой и перерабатывающей промышленности.