Почти 20 сельхозкооперативов Ставрополья поддержали местные власти за последние пять лет

СТАВРОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Восемнадцать фермерских кооперативов в Ставропольском крае получили финансовую поддержку от местных властей с 2015 года по 2020 год, сообщило в среду управление по информационной политике аппарата правительства региона.

"На развитие кооперации в бюджете ежегодно предусматривают средства на гранты и субсидии: с 2015 года по 2020 год на эти цели в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в общей сложности выделили порядка 400 млн рублей для 18 кооперативов Ставрополья", - пояснили в управлении.

Получатели грантов в регионе занимаются переработкой молока, мяса, рыбы, а также переработкой меда и овощей. Также за последние три года средства гранта и субсидию на возмещение части затрат получили девять кооперативов, занимающихся переработкой молока.

Субсидии на развитие кооперации позволяют аграриям повысить рентабельность выпускаемой продукции, обеспечить селян рабочими местами, объединить производителей для продажи продукции по более выгодным ценам и сократить затраты на реализацию и приобретение материально-технических средств.

"Небольшим хозяйствам сложно конкурировать поодиночке с крупными сельхозтоваропроизводителями. На рынке гораздо увереннее чувствуют себя крупные фермеры, но и для них кооперация также должна стать хорошим подспорьем", - приводит управление слова замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Виктора Фетисова.