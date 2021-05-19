Стратегии развития российской фармацевтической отрасли обсудят на ПМЭФ-2021

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Стратегии развития российской фармацевтической отрасли обсудят на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

"В рамках деловой программы форума "Лекарственная безопасность", который состоится в стартовый день Петербургского международного экономического форума, эксперты обсудят стратегии развития российской фармацевтической отрасли как залог обеспечения лекарственной безопасности страны", - отмечается в сообщении.

Организаторами форума "Лекарственная безопасность" выступают Фонд Росконгресс и Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент". Форум проводится при поддержке министерства здравоохранения Российской Федерации и подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья. Сессия состоится при поддержке ГК "Фармасинтез".

"Меры поддержки фармацевтической отрасли, реализованные в Российской Федерации за прошедшие несколько лет, позволили нам выйти на принципиально новый уровень работы. Российская фармацевтическая отрасль доказала свою эффективность и бесперебойность даже в условиях пандемии. Лекарственные препараты, которые мы разрабатываем и производим, не только обеспечивают внутренние запросы рынка, но и показывают мощный экспортный потенциал", - отметил председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, слова которого приводятся в сообщении.

В сообщении также говорится о том, что участники сессии "Стратегии развития российской фармацевтической отрасли как залог обеспечения лекарственной безопасности страны" обсудят, какие регуляторные решения и преференции со стороны государства необходимы для создания в России новой конкурентоспособной отрасли производства АФС, какие инструменты господдержки и нормативно-правовые документы помогут стимулировать развитие инновационной фарминдустрии в России, какие еще шаги в сфере развития национальной фарминдустрии могут решить задачу доступности для населения широкого спектра лекарственных препаратов, планирования ассортимента и профилактики дефицитов и другие актуальные вопросы.

О форуме

ПМЭФ состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности".