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В Воронежской области направят 1,6 млрд рублей на регулировку цен на сахар и масло

Средства выделят для компенсации потерь производителям

ВОРОНЕЖ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Воронежской области получили 1,6 млрд рублей государственной поддержки для регулирования в регионе цен на сахар и подсолнечное масло. Эти деньги направят для компенсации потерь производителям, рассказал зампредседателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов на пресс-конференции в среду.

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"Месяц назад было принято решение о поддержке в связи с регулированием цены по сахару и по подсолнечному маслу. Дополнительно региону выделено 1 млрд 600 млн рублей на компенсацию производителям", - сказал Логинов.

В магазинах Воронежа средняя цена сахара составляет 44-45 рублей за килограмм.

Логвинов добавил, что, по его мнению, следовало не ограничивать цены на сахар и подсолнечное масло, а направить населению через социальные службы. "Надо было всю эту разницу им отдавать, потому что мы посчитали: сельхозпроизводители много потеряли, как потерял и бюджет в целом - и области, и Российской Федерации, потому что расчетная себестоимость одного килограмма сахара от 40 до 44 рублей. Себестоимость затрат на один гектар не уменьшалась и не уменьшается, это и цена семян, и средств защиты растений, ГСМ, заработная плата", - сказал он.

По словам Логвинова, для поддержки агропромышленного комплекса региона в 2021 году выделяется 11,4 млрд рублей, в том числе 6,3 млрд рублей - средства из федерального бюджета.

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