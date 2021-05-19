Эксперт заявил, что сделки "Ленты" и "Магнита" не повлияют на закупочную политику компаний

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сделки "Магнита" и "Ленты" по приобретению сетей "Дикси" и "Билла" не повлияют на закупочную политику компаний. Торговая сеть "Билла" приобретается "Лентой" для укрепления присутствия в стратегических для компании регионах РФ. Такую точку зрения в беседе с ТАСС высказали опрошенные эксперты.

"Это уже очень крупные компании. Скорее всего, эти сети свою цену уже давным-давно получают. Сомневаюсь, что у поставщика есть возможность опускаться по цене еще ниже только из-за того, что будет увеличиваться объем. Объем закупки у сетей уже колоссален", - считает президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров полагает, что потенциал для снижения цен все же существует, поскольку, "чем крупнее сети, тем больше у них возможностей управлять ценой".

В самой "Ленте" ТАСС сообщили, что после покупки "Биллы" компания "продолжит работать в рамках стратегических задач по повышению операционной эффективности и обеспечению доступных цен для покупателей". При этом новых форматов на основе "Биллы" ретейлер пока не планирует: за счет приобретения сеть расширяет сеть супермаркетов, сообщили в компании.

Опрошенные ТАСС эксперты сходятся во мнении, что "Лента" за счет покупки компании стремится в первую очередь увеличить количество магазинов и усилить свое присутствие на стратегически важном рынке - в Московском регионе. Приобретаемые магазины находятся в успешных локациях, что позволит "Ленте" улучшить онлайн-продажи, отметил президент РАЭРР Карпов. В "Ленте" ТАСС сообщили, что также ожидают эффекта от приобретения "Биллы" в качестве возможности ускорить развитие онлайн-продаж и расширить доставку.

Почему "Билла" уходит с рынка РФ

Торговая сеть "Билла", владельцем которой является Rewe Group, продает свои магазины "Ленте" на фоне собственных слабых финансовых результатов, считают эксперты. "Лента" планирует интегрировать в свою сеть из 254 гипермаркетов и 140 супермаркетов еще 161 приобретаемый супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников "Билла Россия". Торговая марка "Билла Россия" прекратит свое существование после сделки, сумма которой составит €215 млн. Ожидается, что она будет закрыта летом 2021 года при условии получения необходимого одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы России.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров напомнил, что "Билла" закончила третий год подряд с чистым убытком, поэтому ей удалось получить хорошую оценку за актив, который оказался стратегическим для "Ленты" с точки зрения укрепления позиций в Московском регионе. Чистый убыток сети в 2020 года сократился на 13,6%, до 1,7 млрд руб. против 1,9 млрд руб. в 2019 г.

"Для "Билла" сворачивание убыточного российского бизнеса - выход по достаточно адекватной оценке. Это очень хороший результат. Выход из этих убытков был непонятен, они сворачивали бизнес в некоторых регионах. Например, из Курской области они ушли. В этом плане это была абсолютно ожидаемая история", - считает он. Бурмистров указал, что если "Дикси" для "Магнита" - крупный и прибыльный бизнес с сильным брендом, который будет сначала работать автономно, а затем будет постепенно интегрирован в бизнес "Магнита", то "Билла" - значимый актив, но не интересный "Ленте" ни как юридическое лицо, ни в качестве бренда.

По мнению старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, благодаря своей инфраструктуре и закупочной силе "Лента" сможет значительно улучшить финансовые показатели "Биллы", которая уже не могла справиться с убытками. "Поскольку "Билла" сильна в Москве, "Лента" может усилить свое присутствие в Москве. Для эффективности ретейлеров важен масштаб сети и плотность магазинов - это определяет закупочную силу и эффективность логистики. "Лента" может по двум направлениям улучшить эффективность и для себя, и для "Биллы", - пояснил аналитик.

Санкционный режим и решения о заморозке цен на ряд социально значимых продуктов сыграли не последнюю роль в принятии решения об уходе из России, считает президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов. "Билла" не понимает, что такое государственное регулирование, ручное регулирование, заморозка цен. И ухудшение инвестиционной политики в целом могло повлиять на их уход из страны. В отношении "Дикси" все гораздо проще - ГК "Дикси" несколько лет не знала, что делать с форматом "Дикси", не развивала его и фактически искала покупателя", - считает он.

Оценка ретейла в РФ

По данным аналитического агентства Infoline, доля топ-10 крупнейших торговых сетей FMCG на российском рынке выросла с 33,3% в 2019 году до 37,4% в 2020 году (X5, "Магнит", Mercury Retail Group Limited, управляющая сетями "Красное & Белое", "Бристоль" и "Дикси", "Лента", "Ашан", "Метро", "Светофор", "О'Кей", "Монетка" и "Вкусвилл"). По словам Бурмистрова, Mercury Retail Group Limited после сделки с "Магнитом" и "Лента" после покупки "Билла" сохранят третье и четвертое место в рейтинге ретейлеров по объему выручки.