"Аэрофлот" первым в России установит систему мониторинга взлетной полосы на свои самолеты

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Аэрофлот" станет первым авиаперевозчиком в России, который начнет использовать технологию BACF (Braking Action Computation Function), информирующую о состоянии взлетно-посадочной полосы (ВВП), на своих авиалайнерах Airbus, сообщает в среду пресс-служба авиакомпании.

"Наша авиакомпания уделяет приоритетное внимание вопросам обеспечения безопасности. Внедрение технологии BACF позволит нам эффективнее взаимодействовать со всеми партнерами, участвующими в организации авиаперевозок", - цитирует пресс-служба слова генерального директора авиакомпании Михаила Полубояринова.

BACF - специализированное программное обеспечение от авиастроительного концерна Airbus и компании Navblue. Технология позволяет получать информацию о состоянии взлетно-посадочной полосы, чтобы затем оперативно передавать сведения диспетчерам управления воздушным движением и использовать их для составления отчетов. Прибор устанавливается на борту самолета, считывает данные об условиях торможения и сравнивает фактические показатели с различными примерами состояний ВПП из базы данных Airbus, после чего делает вывод о характеристике уровня торможения. Данные системы BACF отображаются на дисплеях в кабине пилотов.

"Метеоусловия в России относятся к числу наиболее сложных, зимний сезон продолжается на протяжении полугода, ВПП часто покрыты снегом и слякотью, возможно образование гололеда. Мы ожидаем увидеть пользу, которую принесет новая технология операционной деятельности "Аэрофлота", и как аэропорты будут использовать эти данные для улучшения состояния взлетно-посадочных полос", - добавил глава Airbus в России Жюльен Франьятт, слова которого приводит пресс-служба.