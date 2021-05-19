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"Уральские авиалинии" откроют прямые рейсы в Баку из семи городов России

Еженедельные прямые рейсы будут осуществляться в Баку из Красноярска с 29 мая, Омска, Новосибирска, Нижнего Новгорода с 31 мая, Перми и Минеральных Вод с 3 июня, Самары с 4 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" откроет прямые рейсы в Баку (Азербайджан) из семи городов России. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду.

"Открываем новые еженедельные прямые рейсы в Баку из Красноярска с 29 мая, Омска, Новосибирска, Нижнего Новгорода с 31 мая, Перми и Минеральных Вод с 3 июня, Самары с 4 июня", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что в настоящее время перевозчик осуществляет рейсы из Екатеринбурга в Баку по четвергам.

"Уральские авиалинии" обслуживают более 200 маршрутов. Компания эксплуатирует 50 самолетов на условиях операционного лизинга.

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