Туроператоры заявили, что иностранцы заинтересованы в поездках в Россию

МАДРИД, 19 мая. /ТАСС/. Иностранные туристы проявляют интерес к путешествиям в Россию, несмотря на существующие ограничения на поездки из-за пандемии коронавируса. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразили туроператоры на стартовавшей в среду в Мадриде крупной международной туристической ярмарке ФИТУР.

"Мы с марта начали принимать туристов, конечно, не из всех стран, - сообщила коммерческий директор департамента въезда туроператора "Интурист" Анастасия Балашова. - Сейчас в РФ больше едут [гости] из ОАЭ, в отношении Европы мы очень ждем [открытия границ]". По ее словам, европейские туристы "очень сильно ждут" открытия российского рынка. Как отметила Балашова, иностранцы "спрашивают про летний сезон" и надеются побывать в РФ в ближайшие месяцы.

"Перед тем, как началась пандемия, у нас были очень удачные годы с большим [числом] въездов из всех стран в Россию, у нас был подъем", - сказала в свою очередь директор группы компаний "Тари Тур" Марина Левченко. По ее словам, несмотря на ряд ограничений, которые все еще действуют из-за пандемии, иностранные туристы из некоторых стран уже едут в РФ. Как отметила Левченко, европейцы "всегда проявляют интерес" к российскому направлению. Она уточнила, что иностранцы пока не отменяют забронированные на лето и осень туры в надежде на открытие границ. "Сейчас очень активно интересуется Россией арабский мир", - добавила Левченко.

Как рассказала директор турагентства IberRusia Марлене Родригес, "испанцы уже спрашивают о возможности поехать" в Россию. "Очень много людей, которые привились [от ковида], в последнее время звонят [нам] и говорят, что уже готовы [поехать в РФ], - поделилась Родригес. - Россияне тоже очень хотят в Испанию, просто пока нет [возможности]". "Желание [у туристов] есть, люди ждут, когда откроются границы", - отметила она.

ФИТУР - одна из ключевых международных площадок в индустрии туризма. На ярмарке представляют туристический потенциал различных стран и направлений, в мероприятии принимают участие турагентства и операторы, представители гостиничного бизнеса, ресторанов, транспортные компании.