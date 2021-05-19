КСП Санкт-Петербурга выявила нарушения в "ТЭК СПб" на несколько миллиардов рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга в ходе проверки выявила многочисленные финансовые нарушения в деятельности ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга", одного из крупнейших на Северо-Западе предприятий по выработке тепловой энергии. Об этом сообщил в среду председатель КСП Санкт-Петербурга Константин Желудков.

"Я могу вам сказать, что, предварительно, в силу того, что мы только закончили контрольные мероприятия на объекте проверки, я бы сейчас не хотел заострять внимание на тех нарушениях, которые есть, но могу сказать, что сумма нарушений в данном предприятии, на первоначальный взгляд наших ревизоров, варьируется десятком миллиардов рублей", - сказал он, выступая в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

Желудков добавил, что проверка была инициирована прокуратурой города. "На сегодняшний день по нашим обращениям зафиксировано не менее пяти КУСПов [записей в книге учета совершенных преступлений в МВД], по которым будет вестись работа оперативников по квалификации установленных нарушений", - сказал он. Согласно плану проверок КСП, аудиторы проверяли деятельность ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" за 2019-2020 годы и истекший период 2021 года.

Как сообщила в среду пресс-служба "ТЭК СПб", окончательный отчет Контрольно-счетной палаты на сегодняшний день компании не предоставлен. "Предприятию передан предварительный акт, подавляющее большинство замечаний в котором получит со стороны "ТЭКа" комментарии о законности и экономической целесообразности действий. Пояснения на замечания в установленном порядке будут переданы аудиторам КСП", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что со стороны предприятия нарушений нет, на все замечания от аудиторов КСП имеются обоснования об экономической эффективности.

Как ранее сообщил журналистам председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук, ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" получит статус акционерного общества в конце 2021-го - начале 2022 года. Также в текущем году планируется провести дополнительный выпуск акций ГУПа.

Сообщалось, что город планирует получить контрольный пакет акций АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" к 2024 году. На это потребуется 14,5 млрд рублей. По данным СПАРК, 65,58% "Теплосети Санкт-Петербурга" принадлежит "Газпром энергохолдингу" ("дочка" "Газпрома", владеет акциями через ПАО "ТГК-1"). Правительство Санкт-Петербурга и ПАО "ТГК-1" обсуждают вопрос увеличения доли города с 2013 года. В 2018 году городские власти рассчитывали довести свою долю в предприятии до 100% за счет проведения допэмиссии акций компании, однако такое решение на нашло одобрения в "ТГК-1".

О "ТЭК СПб"

Совокупная протяженность теплосетей Санкт-Петербурга составляет около 8,1 тыс. км. Из них 4,5 тыс. км находятся в управлении ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга", 2,5 тыс. км - АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и 1,1 тыс. км - "Петербургтеплоэнерго". 24% (2 096 км) от совокупной протяженности теплосетей эксплуатируются с превышением нормативного срока службы, который составляет 25 лет.

В новость внесены изменения (18:13 мск) - добавлен комментарий "ТЭК СПб" в четвертом абзаце.