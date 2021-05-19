Мантуров заявил, что в России нет доминирования крупных торговых сетей и диктата цен

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Говорить о доминировании в России крупных продуктовых торговых сетей и диктате цен нельзя, на топ-10 продуктового ретейла приходится лишь четверть рынка, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

На этой неделе стало известно сразу о двух сделках на российском рынке - намерении "Магнита" приобрести "Дикси" за 92,4 млрд рублей и "Ленты" - "Биллу" за €215 млн.

"Уровень консолидации российского продуктового сетевого ретейла (то есть совокупная доля нескольких крупнейших торговых сетей в общем обороте розничной торговли, приходящейся на торговые сети) у нас существенно отстает от показателей других развитых стран. Топ-10 наших розничных продуктовых торговых сетей консолидирует лишь около 25% розничного продрынка, в то время как, например, в Германии этот показатель составляет 71%, в Великобритании 60%, в Польше 49%, в США - 46%. Именно поэтому говорить о доминировании в России крупных сетевых форматов и диктате цен сегодня не приходится", - приводит пресс-служба Минпромторга слова министра. Он напомнил, что сделки ретейла должны будут пройти согласование в Федеральной антимонопольной службе.