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Лидер ХДС считает верным, что кабмин Германии не препятствует "Северному потоку - 2"

Армин Лашет отметил, что на фоне отказа от атомной и угольной энергетики ФРГ "в следующие годы будет иметь повышенную потребность в газе"

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. "Северный поток - 2" является экономическим проектом, Германии в процессе перехода на альтернативные источники энергии потребуется больше газа. Об этом заявил в среду председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет, выступая на мероприятии Фонда Конрада Аденауэра.

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"Я считаю, что позиция правительства - дать этому проекту все разрешения - правильна", - сказал он. По его словам, важно, чтобы трубопровод в будущем не влиял на безопасность энергообеспечения Украины. Политик считает, что на фоне отказа от атомной и угольной энергетики Германия "в следующие годы будет иметь повышенную потребность в газе".

Отвечая на вопрос, в чем нужно поменять политику ЕС в отношении России, Лашет сказал, что "ничего бы не стал менять". По его словам, европейские санкции, введенные после украинского кризиса, "являются обоснованными". Лашет добавил, что Москве нужно "сделать вклад" в решение этого кризиса и "придерживаться обязательств" в рамках "нормандского формата".

Накануне германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии разрешило уложить трубы для "Северного потока - 2" на морском дне в водах ФРГ, но их монтаж может последовать только позже в мае. Речь идет об укладке труб на двухкилометровом отрезке в германской исключительной экономической зоне посредством судов с системой якорного позиционирования, которой оснащен, например, трубоукладчик "Фортуна".

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