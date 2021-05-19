S7 потеряла более 300 млн руб. из-за приостановки полетов в Турцию

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Авиакомпания S7 потеряла более 300 млн рублей из-за приостановки полетов в Турцию. Об этом журналистам сообщила председатель совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева.

"Больше 300 млн [рублей]", - сказала она, отвечая на вопрос о финансовых потерях авиакомпании из-за закрытия рейсов в Турцию.

Накануне стало известно, что S7 отменила все рейсы в Турцию до конца летнего сезона из-за неопределенности по поводу режима ограничений на полеты между РФ и Турцией.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также приостановлены рейсы в Танзанию. Ранее газета "Известия" со ссылкой на письмо "Аэрофлота" сообщила о продлении ограничения авиасообщения с Турцией до 30 июня. Позже оперштаб сообщил, что решений о продлении ограничений до 30 июня не принято.

Сделка по продаже доли в кипрской авиакомпании

По словам Филевой, S7 Airlines закрыла сделку по продаже доли в кипрском перевозчике Cyprus Airways.

"Продали ее, - сказала она, отвечая на вопрос найден ли покупатель на кипрскую авиакомпанию. - Это частное лицо из Европы, которое будет продолжать развивать эту компанию". Филева добавила, что у компании, которая приобрела Cyprus Airways, есть активы в разных отраслях, это не профильный инвестор.

В середине апреля компания сообщила, что S7 Group планирует выйти из капитала кипрской авиакомпании, летающей под брендом Cyprus Airways. По словам представителя компании, этот проект был необходим, чтобы изучить особенности операций под европейским сертификатом эксплуатанта. Сейчас группа намерена сосредоточиться на российском рынке.

Возможность использовать бренд Cyprus Airways структуры Владислава Филева получили в 2016 году. Тогда кипрская компания Charlie Airlines ltd, в которой S7 Group получила около 40%, победила в тендере на право использования торговой марки Cyprus Airways в течение десяти лет. До этого торговая марка была за национальным авиаперевозчиком Кипра, который обанкротился. В парк новой авиакомпании вошли самолеты Airbus А319 из парка S7.