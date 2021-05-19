Ретейлеры не ожидают дефицита сыров и мороженого в магазинах из-за маркировки

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Ретейлеры не ожидают дефицита сыров и мороженого в магазинах из-за обязательной маркировки, сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли.

"На первых этапах старта обязательной маркировки с 1 июня основной объем поставки будут составлять именно немаркированные сыры и мороженое. Маркированная молочная продукция будет вводиться в оборот постепенно, поэтому никакого дефицита мы не ожидаем", - сообщила руководитель рабочей группы по прослеживаемости и маркировке товаров Ассоциации компаний розничной торговли Анна Орлова.

Обязательная маркировка сыров и мороженого стартует 1 июня. К системе "Честный знак" подключилось 84% производителей мороженого и почти 100% производителей сыров. "Один из приоритетов компаний - членов АКОРТ переоборудовать свой парк кассового оборудования полностью к тем срокам, которые сейчас предлагаются для розницы в проекте поправок", - добавила Орлова.

Маркировка молочной продукции в России в добровольном режиме началась с 20 января 2021 года.

О маркировке

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Коды маркировки можно обнаружить и на части молочной продукции - в этой отрасли с 20 января 2021 года маркировка действует на добровольной основе.

В течение 2021 года будет поэтапно вводиться обязательная маркировка молочной продукции: с 1 июня - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря - для продукции с меньшим сроком годности. Фермерам, самостоятельно продающим продукцию, дана отсрочка до 1 декабря 2022 г., рассматривается предложение распространить отсрочку на все крестьянско-фермерские хозяйства.

Маркировка не будет вводиться для молочной продукции массой менее 30 граммов, а также для детского и специального питания.