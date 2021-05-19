Глава Colonial Pipeline сообщил, что заплатил хакерам $4,4 млн

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Американская компания - оператор трубопровода Colonial Pipeline, пострадавшая в результате атаки хакеров, заплатила им $4,4 млн. Об этом сообщил в среду глава компании Джозеф Блаунт газете The Wall Street Journal .

"Я считаю, что мы поступили правильно", - сказал он.

Блаунт выступил с заявлением после того, как в прессе появилась информация, что размер выплаты составил $90 млн.

Газета отмечает, что сумма была выплачена практически сразу после кибератаки - поздним вечером 7 мая. Хакеры тогда же предоставили программу, ликвидирующую последствия атаки. Однако для восстановления работы компании все равно потребовалось длительное время. В результате проблемы с поставками бензина на заправки США продолжались практически всю прошлую неделю, его цена выросла до рекордного уровня за последние шесть лет, а автовладельцы в штатах юго-востока закупали топливо впрок, разливая его по пластиковым пакетам.

На протяжении всех этих дней федеральные власти заявляли, что их позиция заключается в нежелательности выплаты выкупа, хотя бизнес принимает решения сам. Информация о том, что выкуп был выплачен практически немедленно, появилась в прессе вскоре после сообщений о самой атаке, но Colonial Pipeline воздерживалась от комментариев на эту тему.